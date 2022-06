Tadej Pogacar zet puntjes op de i na sprintduel met Mohoric: Sloveen wint slotetappe en is ook eindwinnaar Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar heeft de slotetappe van de Ronde van Slovenië gewonnen na een sprintduel met Matej Mohoric. Voor Pogacar is het de tweede ritzege in de Ronde van Slovenië, en de thuisrijder is er ook de winnaar van het eindklassement. De perfecte voorbereiding op de Tour. Pogacars Poolse ploegmaat Rafal Majka werd op drie seconden derde.In de eindstand heeft Pogacar twaalf seconden voor op Majka. De Sloveen Domen Novak werd op 2:32 derde.

Pogacar domineerde samen met ploegmaat Majka de Ronde van Slovenië. Woensdag won Majka de openingsrit, Pogacar werd toen derde. Na de donderdag door Dylan Groenewegen gewonnen massasprint, won Pogacar vrijdag de derde rit, net voor Majka. Zaterdag werd Majka de zege in de koninginnenrit gegund door Pogacar. In de slotrit leken de sprinters nog eens een kans te hebben, maar Pogacar dacht daar anders over. Op 9 kilometer van de finish lag nog een klimmetje van twee kilometer aan negen procent en daarop draaide Pogacar de gashendel nog eens open. Alleen Mohoric kon volgen en in de afdaling pikte ook Majka aan.

Pogacar boekte zijn negende en tiende zege dit seizoen. Eerder won hij de Strade Bianche (WT), de UAE Tour (WT) en de Tirreno-Adriatico (WT). In die twee rittenwedstrijden graaide hij telkens ook twee etappes mee.