World Cup of Darts: Gerwyn Price doet monden openvallen met fenomenaal gemiddelde én big fish, maar record blijft van Kim Huybrechts

Zondag is de laatste dag van deze editie van de World Cup of Darts, en aan spektakel is er absoluut geen gebrek. Zo stal Gerwyn Price de show tijdens zijn wedstrijd tegen de Duitser Martin Schindler.

De Welshman smeerde Schindler een 4-0 nederlaag aan. En hoe. Price pakte de eerste leg door een shanghai, een score van 120, uit te werpen. In de leg nadien wierp Price zich met tien darts uit, al zagen we het grootste spektakel in de derde leg wanneer Price de big fish (170) uitwierp.

Price was op recordkoers om het hoogste gemiddelde ooit te behalen in de World Cup, maar in de laatste leg ging het nog net iets moeizamer. Price won wel en eindigde de partij met een gemiddelde van 117,88: een fenomenaal gemiddelde, al is dat niet voldoende voor de hoogste score ooit. Onze landgenoot Kim Huybrechts heeft dat record op zijn naam staan nadat hij in 2017 aan een gemiddelde van 121.97 wierp.

Fun fact: op de derde plaats vinden we de broer van Kim, Ronny, terug. Hij behaalde een gemiddelde van 115.62.