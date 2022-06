Twee bestuurders testten positief op drugs

Halen/Hasselt/Herk-de-Stad

Twee bestuurders die vrijdagavond positief testten bij een drugscontrole in de politiezone LRH zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Nog eens 16 bestuurders bleken te veel alcohol te hebben gedronken en moesten hun rijbewijs voor een tijdje afgeven. De controles gebeurden op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt, de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad en de Singellaan in Halen. 306 van de 322 gecontroleerde bestuurders blies negatief. Er werden nog 10 kleine overtredingen vastgesteld. mm