Fandorp voor Jasper Philipsen in Ham: “We verwachten meer dan 1.000 supporters”

De Limburgse rit in deze Baloise Belgium Tour trekt zondag van Gingelom naar Beringen, inclusief finalelus die vier keer door Ham passeert. Een uitgelezen kans voor de fanclub van Jasper Philipsen om een fandorp te bouwen voor ‘de Vlam van Ham’. “Als Jasper zondag wint, is het kot te klein”, verzekert vader Patrick Philipsen.

De slotrit van de Baloise Belgium Tour heeft alles in zich om één groot wielerfeest te worden voor wielerminnend Limburg, en dan vooral wielerminnend Ham. Omdat het risico te groot was dat de Kanaalbrug in Tervant niet tijdig geopend raakte voor het verkeer, werd organisator Golazo genoodzaakt om te sleutelen aan de lokale finalelus van de rit tussen Gingelom en Beringen. Met als gevolg dat het peloton in de lokale ronde vier keer door het centrum van Ham trekt, de Heimat van Jasper Philipsen.

Groot scherm en attributen

“Zo kregen we een buitenkans die we met de fanclub van Jasper niet konden laten liggen”, glundert papa Patrick Philipsen. “Bijgevolg hebben we het Heldenplein omgetoverd tot één groot fandorp. Tussen 11 uur en 14 uur ontvangen we 430 eters, daarna is de locatie open voor iedereen en kijken we samen naar de koers op een groot scherm. We verwachten meer dan 1.000 supporters en die mogen zich aan een wielerfeest verwachten. Zo zullen we attributen uitdelen om kabaal te maken en we organiseren ook een pronostiek.”

Papa Philipsen spreekt dan ook over een hoogdag voor wielerminnend Ham: “Ook Jasper is dolenthousiast over wat hem te wachten staat. Hij zal ’s avonds ook nog langskomen met enkele ploegmaats van Alpecin-Fenix. Voor de fanclub zijn het hoogdagen. Zij trekt volgende week met twee bussen voor een weekend naar Middelkerke voor het BK. Met onder meer een brouwerijbezoek en een barbecue op het strand belooft ook dat een hoogtepunt te worden.”

Gezien het vlakke profiel van de zondagse rit in de Baloise Belgium Tour is de kans reëel dat de spurtbom van Alpecin-Fenix in Beringen een tweede keer deze week het zegegebaar mag maken, na zijn triomf in Knokke-Heist. “Als Jasper wint, is het kot te klein. Dat kan ik je verzekeren”, lacht Patrick. “Na zijn stage met het oog op de Tour staat hij alvast scherp. Dat hoor ik van iedereen.”

Ook Lemmens rijdt door woonplaats

Philipsen is overigens niet de enige Hammenaar die zondag door het fandorp zou fietsen. Ook de 22-jarige Sander Lemmens van het continentale team Tarteletto-Isorex was gebrand om zich te tonen in de rit door zijn woonplaats, maar hij moest afhaken na een verkoudheid.

“Ik zal mee surfen op het succes van Jasper”, zei Lemmens nog. “Uiteraard gaat de meeste aandacht naar Jasper en dat is maar logisch ook. Toch hoop ik me zondag ook te tonen. Ik wil graag meeglippen in een vroege vlucht om zo in een kopgroep door Ham te rijden. Zoals Jens Schuermans dat deed in de Ronde van Limburg, toen die Maasmechelen passeerde. Ik zat toen met Jens in de kopgroep en zag vanop de eerste rij hoe fantastisch het is als je zo luid wordt aangemoedigd in je eigen streek.”

Ondanks dat de twee Hammenaren hetzelfde vak uitoefenen, komen ze elkaar zelden tegen op de fiets. “Jasper vertoeft veel in het buitenland, daardoor trainen we nooit samen”, legt Lemmens uit. “Dat moet al geleden zijn van onze periode als nieuweling, toen we allebei nog aan veldrijden deden en op woensdag deelnamen aan de trainingen van Limburgs veldritcoach Eddy Ponet.”

Terwijl Philipsen al vrij vroeg alles op een wegcarrière zette, heeft het bij Lemmens tot twee jaar geleden geduurd voor hij zijn crossfiets aan de kant schoof. “En daar heb ik geen spijt van. Als veldrijder was ik bij de beloften uitstekend in de zogenaamde B-wedstrijden, waarvan ik er verschillende won. Maar ik had al snel door dat ik weinig kans maakte om mijn brood te verdienen als veldrijder. Daarom switchte ik naar het wegpeloton. Daar moet ik nog sterker worden, maar ik ben op de goede weg.”