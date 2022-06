Revaliderende Alexander Zverev hoopt op deelname aan US Open: “En dat is meteen om het toernooi te winnen”

Alexander Zverev heeft de hoop nog niet opgegeven om deel te nemen aan de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het seizoen dat eind augustus van start gaat in New York. De Duitse nummer twee van de wereld revalideert momenteel van een operatie aan de rechterenkel, waarin hij begin deze maand drie ligamenten scheurde bij een ongelukkige beweging in zijn halve finale tegen Rafael Nadal op Roland Garros.

Zverev staat na de ingreep een poos aan de kant maar hoopt in het tweede deel van de zomer weer op de tennisvelden te verschijnen. “Ik ben niet iemand die meteen, vanaf de eerste seconde, speelt als hij daarvoor klaar is”, zei de 25-jarige Duitser aan het Duitse sportmedium Bild. “Maar als ik de US Open speel, zal dat niet voor een of twee rondes zijn, maar om te winnen.”

“Ik kom alleen terug als ik in die goede vorm steek”, vervolgde Zverev. “Ik weet nog niet of het de US Open wordt, want daarvoor moet ik nog een of twee toernooien in de benen hebben. Maar ik heb New York nog niet afgevinkt.”