Zo trouwde Hanne Troonbeeckx op Ibiza: zon, zee, strand en heel veel magie

Na twee eerdere pogingen is het dan eindelijk gelukt: Hanne Troonbeeckx (43) en Steffen Brans (31) zijn getrouwd. Op Ibiza, met de zee en het strand als decor. “Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien”, aldus Hanne.

Omdat er bij ons zelden garantie is op goed weer, kozen Hanne en Steffen Ibiza als decor voor hun huwelijksfeest. Een week eerder trouwde het koppel al voor de wet in Hasselt, maar de feestelijkheden op Ibiza zien ze als hun echte huwelijk. “De locatie is idyllisch”, vertelde Hanne eerder deze week in Het Belang van Limburg. “Op een zonovergoten strand, zal ik het jawoord geven in een hele mooie jurk.” Daar is geen woord van gelogen, te oordelen aan de story die Hanne deelde op Instagram.

Sprookjesachtige feestdis

Zon, zee, strand en heel veel magie: zo kan het huwelijk van Hanne en Steffen bondig worden omschreven. Het selecte clubje genodigden - gekleed in stijlvolle, zomerse outfits - nam plaats aan de sprookjesachtige feestdis met uitzicht op de zee en het strand, waar met stenen een groot hart werd gelegd met daarin de letters H en S. “Oh my god, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb”, aldus Hanne. “Tjing, tjing op de liefde.”

De ware

Eerder deze week deed Hanne Troonbeeckx in Het Belang van Limburg uit de doeken waarom Steffen voor haar de perfecte partner is. “Dat werd al meteen duidelijk toen ik hem leerde kennen: ‘Waauw, dit gevoel is zó sterk.’ Mensen zeggen vaak: ‘Als je de ware hebt gevonden, weet je dat vanzelf.’ Nu begrijp ik wat ze daarmee bedoelen. Je voelt dat gewoon. Steffen aanvaard mij zoals ik ben, hij ziet mij gewoon graag. En ik moet niet eens moeite doen om graag gezien te worden door hem. Ik kan dat niet anders omschrijven dan: fijn. Wij maken ontzettend veel plezier samen, we lachen ons te pletter.”