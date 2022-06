Glazen brug met diamant in het midden bungelt 200 meter boven spectaculaire kloof

Liefhebbers van grote hoogtes, spectaculaire canyons en kletterende watervallen kunnen hun hartje ophalen in Georgië. Op zo’n twee uur rijden van hoofdstad Tbilisi is na twee en een half jaar bouwen, een verbluffende brug geopend. Het bouwwerk werd in glas en staal opgetrokken, kostte zo’n 40 miljoen en heeft een café in het midden, die de vorm van een diamant heeft zodat bezoekers kunnen genieten van een drankje en het uitzicht. Waaghalzen kunnen de brug ook met de fiets - op een tokkelbaan - van de ene naar de andere kant rijden.