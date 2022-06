Duitsland neemt noodmaatregelen om energiebevoorrading te verzekeren: “Zuur, maar essentieel”

Duitsland gaat noodmaatregelen nemen om zijn energiebevoorrading te verzekeren. Reden zijn de beperktere Russische gasleveringen. De regering-Scholz zoekt haar toevlucht onder meer opnieuw in kolen. “Het is zuur, maar het is essentieel om het gasverbruik aan banden te leggen”, aldus Habeck van de Groenen.

“Om het gasverbruik te verminderen, moeten we minder gas gaan gebruiken om elektriciteit te produceren. In de plaats moeten we weer kolencentrales gaan gebruiken”, aldus het ministerie van Economie zondag in een communiqué.

De voorbije dagen verlaagde de Russische gasgigant Gazprom de toevoer via de pijplijn Nord Stream 1 met 40 procent, en vervolgens met 33 procent. Gazprom wijt een en ander aan vertragingen bij het herstel van infrastructuur, maar daar hecht de Duitse minister van Economie Robert Habeck weinig geloof aan.

Duitsland wilde tegen 2030 eigenlijk stoppen met energie uit steenkolen, maar daar beslissen de oorlog in Oekraïne en de verminderde gastoevoer uit Rusland anders over.

Veilingsysteem

Het zondag aangekondigde pakket maatregelen voorziet ook in een “veilingsysteem” voor de verkoop van gas aan de industriëlen, wat volgens Berlijn het gasverbruik van de machtige Duitse industriesector moet doen dalen.

Nieuwe kredieten van de investeringsbank KfW zullen voorbehouden worden om het vullen van de Duitse gasreservoirs te verzekeren. Die zijn dat nu voor 56 procent.

“De bevoorradingszekerheid is gegarandeerd”, maar “de situatie is ernstig”, aldus Habeck.

Ondanks de oorlog in Oekraïne importeert Duitsland nog steeds 35 procent van zijn gas uit Rusland. Voor februari was dat nog 55 procent.