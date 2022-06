Dramatische start voor kust: “Wie nog gered moet worden uit onbewaakte zone, zou moeten betalen”

De eerste zomerse hitte is op een dramatische dag uitgedraaid dit weekend: in Oostende werd urenlang met man en macht gezocht naar een verloren gelopen kindje, in Zeebrugge stierven twee zwemmers in een onbewaakte zone. Wat moet er anders, met de hoogzomer in aantocht? “Wie nu nog gered moet worden uit een onbewaakte zone, zou zelf de rekening moeten betalen”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.