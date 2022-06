Nooit deed Tom Cruise beter: ‘Top Gun: Maverick’ nu al de grootste film uit zijn carrière

De blockbuster van Paramount Pictures zit al aan een opbrengst van 800 miljoen euro wereldwijd. Dat is ongeveer 35 miljoen euro meer dan Mission: Impossible – Fallout, tot voor kort de meest succesvolle speelfilm van de acteur.

Dat hij zo’n prestatie neerzet na amper 21 dagen, doet vermoeden dat het cijfer nog flink gaat oplopen. Het is nog steeds de best bezochte film in 23 landen waaronder belangrijke markten als het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië en Frankrijk. Bovendien moet de film nog uitkomen in Zuid-Korea, waar de films van de acteur het ook steeds goed doen.

De cijfers zijn uitzonderlijk als je weet dat de film niet verschijnt in China en Rusland.

