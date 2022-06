Ze wisselden in 2015, het debuutjaar van Max Verstappen in de Formule 1, al helmen uit. En het was Fernando Alonso die het vorig jaar nog opnam voor zijn Nederlands-Belgische collega toen de strijd met Lewis Hamilton ook naast de baan wat ontspoorde. Zondag (20u Belgische tijd) staan ze in Canada samen op de eerste startrij.