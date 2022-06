Opendeurdag: kruip in de cel of achter het stuur van een politie-auto

De lokale politie van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert op zondag 26 juni een opendeurdag in het politiehuis in Sint-Truiden. Een kans om zelf achter het stuur te kruipen van een politie-auto, een cel eens van binnen te zien of te schieten op de virtuele schietstand.

“Om de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en enkele van onze partners extra in de kijker te zetten, openen we op zondag 26 juni 2022 van 13 tot 18 uur de deuren voor het publiek. Het politiepersoneel staat klaar om alle vragen over verkeer, sporenonderzoek, wapens, drugs of een job bij de politie te beantwoorden. Er zijn tal van informatiestanden en er worden verschillende activiteiten georganiseerd, iedereen zal ogen en tijd tekort hebben”, zegt politiewoordvoerder Evi Lennertz. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in de politiecellen, een ademtest afleggen of vingerafdrukken laten nemen. Zelfs schieten op de virtuele schietstand is mogelijk. Wie dat wil, kan voor de gelegenheid ook eens vooraan in een politiewagen instappen. Durfals kunnen plaatsnemen in het tuimelwagen die overkop gaat. De agenten tonen ook zelf hun materiaal en uitrusting. Zo zijn er demonstraties met de patrouillehonden en met een drone. En de politie trakteert. Niet op boetes, maar wel op drankjes en ijsjes. En er vallen zelf prijzen te winnen.  len

Bezoekers zijn zondag 26 juni tussen 13 en 18 uur welkom in het politiehuis van Sint-Truiden, Sluisberg 1.