NAVO-baas Jens Stoltenberg: “Oorlog in Oekraïne kan jaren duren”

De oorlog in Oekraïne zou “jaren” kunnen duren. Daarvoor waarschuwt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zondag in een interview met de Duitse krant Bild. De Noor roept de westerse landen op hun steun voor Oekraïne op langere termijn in te schrijven.

Volgens Stoltenberg mag de steun voor Kiev niet afzwakken, “ook al zijn de kosten hoog, niet alleen op het vlak van militaire steun, maar ook vanwege de stijgende energie- en voedselprijzen”. Want die kosten zijn niks in vergelijking met de prijs die de Oekraïners elke dag betalen aan het front, aldus de NAVO-baas.

Mocht de Russische president Vladimir Poetin bovendien zijn doelstellingen in Oekraïne bereiken, zoals bij de annexatie van het schiereiland Krim in 2014, zullen we “nog een veel hogere prijs moeten betalen”, meent Stoltenberg.

In die context moeten de NAVO-lidstaten volgens de NAVO-chef doorgaan met de levering van wapens aan Oekraïne. “Met extra moderne wapens stijgt de waarschijnlijkheid voor Oekraïne dat het de troepen van Poetin uit de Donbas kan verdrijven.” De regio in het oosten van Oekraïne is momenteel deels onder controle van de Russen.