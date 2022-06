Ook Belgische piloten van Ryanair gaan staken: grote hinder verwacht op 24, 25 en 26 juni

Ook de piloten van Ryanair die in België gevestigd zijn, zullen staken op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Dat werd zondag bevestigd bij de Franstalige christelijke bediendebond CNE. De piloten voegen zich bij de geplande staking van de stewards en stewardessen. Ryanair vliegt in ons land vanuit Charleroi en Zaventem.

Eerder deze week raakte al bekend dat het in België gevestigde cabinepersoneel van de Ierse budgetvlieger die drie dagen zal staken, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao afgesprongen waren. Ook in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk zal er gestaakt worden.

Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De bonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.