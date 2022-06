Acteur Jean-Claude Van Damme is in het land. Niet voor familiebezoek, maar wel om medische redenen. De acteur moest namelijk een tweede heupoperatie ondergaan. “Het is zeer goed verlopen”, zegt heupchirurg Koen De Smet. Het is al de tweede heup van Van Damme die dokter Koen De Smet onder handen neemt. Zal de acteur straks zijn split nog kunnen doen? “Wees maar zeker, daarom komt hij bij mij.”