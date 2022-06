Typisch José de Sousa: Portugees misrekent zich op cruciaal moment en gooit zich kapot met 180 op World Cup of Darts

De dartswereld is momenteel helemaal in de ban van de World Cup of Darts, een landentoernooi waarin 32 landen, waaronder België, strijden om de titel van beste dartsland ter wereld. Een ding is alvast zeker: Portugal wordt het al zeker niet, en dat heeft te maken met het feit dat De Sousa, nota bene een darter met dyscalculie, zich misrekende op een wel erg cruciaal moment.