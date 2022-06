Twee acteurs uit Netflix-serie omgekomen bij auto-ongeluk in Mexico, zes anderen gewond

Twee acteurs die meewerkten aan de aankomende Netflix-serie “The Chosen One” zijn om het leven gekomen en zes anderen zijn gewond geraakt toen het busje waarin ze zaten donderdag verongelukte in Mexico.

Het departement Cultuur van de staat Baja California gaf de namen van de acteurs vrij. Het gaat om Raymundo Garduno Cruz en Juan Francisco Gonzalez Aguilar. De zes gewonden zijn vermoedelijk cast- en crewleden. Zij zouden in stabiele toestand verkeren.

De bestelwagen raakte vermoedelijk van de weg en ging dan over de kop. Het ongeval vond volgens lokale media plaats in een woestijngebied dicht bij de stad Mulege op het schiereiland Baja California Sur.

Een bron dicht bij de productie zei tegen Variety dat de groep onderweg was van de stad Santa Rosalia naar de plaatselijke luchthaven.

De serie is gebaseerd op de stripreeks “American Jesus” van schrijver Mark Millar en tekenaar Peter Gross. Ze gaat volgens de Netflixbeschrijving over een twaalfjarige jongen die ontdekt dat hij de teruggekeerde Jezus Christus is, voorbestemd om de wereld te redden.

Het filmen van de show, die eerder “American Jesus” heette, zou in april gestart zijn in Mexico. Redrum, het bedrijf dat de opnames leidt, heeft de productie tijdelijk onderbroken, meldde Deadline zaterdag.