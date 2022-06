Belgische mannen en masters spelen halve finale EK snooker voor teams

In het Albanese Shengjin schaarde het duo Hanssen en Leclercq zich vlot bij de laatste acht die strijden om de titel. Ook België 2, met Ben Mertens en Sybren Sokolowski, plaatste zich voor de kwartfinale. Daarin moest het jeugdige duo echter afhaken na 2-4 verlies tegen Polen. Oost-Vlaming Hanssens en Luikenaar Leclercq waren in de kwartfinale met 4-2 te sterk voor Duitsland 1. Om een plek in de finale nemen ze het op tegen Oekraïne 2.

Op het masterstoernooi was het duo Peter Bullen en Pascal Tollenaere in de achtste finale met 4-1 duidelijk de betere van Ijsland. Ook in de kwartfinale tegen Ierland 1 werd het 4-1. In de halve eindstijd moeten de Belgen het opnemen tegen Ierland 2 die de Schotten met 4-0 wandelen stuurde.