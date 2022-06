Ben Broeders zorgt in Parijs voor zeldzame Belgische Diamond League-zege: “Voelde dat het dé kans van mijn carrière was”

Even hoog als een WK-medaille moeten we het nog net niet inschatten. Maar een Diamond League-manche winnen, dat is in de atletiek toch een van de grootste dingen die te bereiken vallen. Ben Broeders slaagde daar in Parijs in door met de polsstok over 5m80 te gaan. Het mag duidelijk zijn dat hij zowel op het WK in Eugene in juli als op het EK in München in augustus meedoet voor de prijzen. “Er is geen reden meer om aan te nemen waarom ik niet zou meespelen.”