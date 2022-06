Max Verstappen pakt in de regen de pole voor verrassende Fernando Alonso

Max Verstappen start zondag (20 uur Belgische tijd) in poleposition in de GP van Canada. In Montreal domineerde hij elke sessie van de kwalifcaties. Zijn naaste belagers in de WK-stand - Sergio Perez en Charles Leclerc starten achteraan door een crash en strafplaatsen.

Max Verstappen is sinds vrijdag al baas op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De kwalificaties werden op een natte baan verreden en de regerende wereldkampioen voelde zich als een vis in het water in elke sessie.

“Ik ben heel blij met deze pole“, glunderde Verstappen. “Het is goed terug te zijn na drie jaar afwezigheid (wegens corona) en ik hou van de baan, die je een kartingachtig gevoel geeft. Het oogt goed, maar ik verwacht geen eenvoudige race morgen.”

Met Leclerc (strafplaatsen door motorwissel) en Perez (crash) niet meer in de running ging de strijd om de tweede plaats logischerwijze tussen George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Russell (Mercedes) gokte in de slotminuten op slicks, maar daarvoor was het tarmac niet droog genoeg. De Brit schoof in de eerste bochten al van de baan. Het was Sainz die de tweede startplek leek te versieren, maar als een duivel uit een doosje verraste Fernando Alonso met de tweede tijd. Knappe prestatie in de Alpine, waarin hij gegidst wordt door zijn Hasselste race-ingenieur Karel Loos.

Alonso: “Dit is een ongelooflijk weekend, waarin we al heel de tijd competitief zijn”, zei de 40-jarige veteraan van vele oorlogen. “De regen helpt natuurlijk, op een natte baan is de auto mega. En de fan pushen me hier nog eens extra. Ik ga Max aanvallen in de eerste bocht”, knipoogde hij.

De andere Spanjaard was minder happy. Carlos Sainz: “Ik voelde me goed met de auto, zeker in hevige regen. In de beslissende ronde was ik het snelst in 1. Sector 2 was minder en daarom probeerde ik alles in de laatste chicane. Dat werkte niet, mijn fout. Maar we zijn in een goede positie voor zondag.”

Fernando Alonso. — © ISOPIX

Beide Canadezen out

Het eerste deel van de kwalificaties, Q1, begon op een doorweekte baan en zonder enige discussie koos iedereen voor full wets. Max Verstappen reed de snelste tijd, maar de twee thuisrijders – Lance Stroll en Nicholas Latifi – vielen af. Ook Sebastian Vettel hoorde bij de slachtoffers. Werden geëlimineerd: Pierre Gasly (Alpha Tauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams) en Yuki Tsunoda (AlphTauri).

In Q2 verkoos Verstappens titelrivaal Charles Leclerc (Ferrari) niet meer in actie te komen. De Monegask heeft in Canada de hele motor vernieuwd. Na zijn panne in Bakoe leek Montreal, waar inhalen goed mogelijk is, een geschikte plaats om de strafplaatsen te incasseren. Hij staat voor een inhaal race. Ook Lando Norris (McLaren) kon door technische problemen geen tijd zetten.

De helft van het startveld koos nu voor intermediate-banden, maar dat bleek riskant. Eerst Alex Albon - knap in Q2 met de Williams - en dan Sergio Perez (Red Bull) lieten zich verrassen. De Mexicaan raakte niet meer weg en veroorzaakte een rode vlag. De twee andere die afvielen waren Albon en Valtteri Bottas (Alfa Romeo). De snelste tijd kwam opnieuw op naam van Max Verstappen.