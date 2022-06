Polsstokspringer Ben Broeders behaalt prestigezege op Diamond League Parijs, Kevin Borlée en Isaac Kimeli imponeren niet

Ben Broeders heeft zaterdag het polsstokspringen gewonnen tijdens de Diamond League atletiekmeeting in Parijs. Hij ging over 5m80, vijf centimeter minder dan zijn één week oude nationale record.

Zijn hyperprestigieuze zege dankte Broeders, die al geplaatst is voor zowel het WK in Eugene in juli als het EK in München in augustus, aan het overschrijden van 5m80 bij de eerste poging. Ook de Fransman Renaud Lavillenie klaarde die hoogte, maar hij had meer pogingen nodig en eindigde als tweede.

Slechts drie Belgen gingen Broeders voor als winnaar van een manche in de Diamond League: Kevin Borlée, Philip Milanov en Nafi Thiam. In het klassement van de Diamond League is Broeders nu tweede, na wereldrecordouder Mondo Duplantis. Die ontbrak in Parijs.

Geen goede beurt voor Borlée en Kimeli

Kevin Borlée is zaterdag als zevende geëindigd op de 400 meter bij de Diamond League atletiekmeeting in Parijs. Hij moest vrede nemen met 46.64. Ook Isaac Kimeli overtuigde niet met een twaalfde plaats op de 5000 meter in 13:35.74.

Kimeli, die geplaatst is voor zowel het WK in Eugene in juli als het EK in München in augustus, bleef in de Parijse hitte ruim boven zijn twee weken oude persoonlijk record van 13:04.72. De winst was in 12:56.19 voor de Ethiopiër Selemon Barega.

Borlée kwam niet in de buurt van zijn seizoensbeste van 45.12. Voor het EK is hij geplaatst, voor het WK is 44.90 nodig. Zijn persoonlijk record bedraagt 44.56. De winst ging in 44.21 naar de olympische kampioen Steven Gardiner uit de Bahama’s.

“Ik heb me gisteren op training bezeerd aan de rug”, zei Borlée na afloop. “Ik dacht dat het wel zou meevallen, maar dat bleek dus niet het geval. Mijn start was nog oké, maar daarna kon ik niet bewegen zoals ik wilde. Ik denk niet dat het een zware blessure is. Maar ik vind het wel jammer, want dit was een mooie kans in een grote meeting.”

Borlée maakt niet expliciet jacht op de WK-limiet. Op de 4x400 meter is hij er hoe dan ook bij in Eugene. “Ik probeer daar niet mee bezig te zijn. Ik weet zelfs niet of ik nog in actie kom voor het WK. Het BK van volgend weekend staat alvast niet op mijn planning”, besloot hij.