Lommel

Even opschudding aan de plas achter het Parelstrand in Lommel-Barrier. Een persoon was een tijd vermist en er werd gevreesd dat hem iets was overkomen bij het zwemmen in een plas waar het strikt verboden was te zwemmen door de gevaarlijke onderstroom. Brandweer en hulpdiensten rukten uit. Gelukkig dook de vermiste op nadat hij een wandeling had gemaakt. De zoekactie werd afgeblazen. gvb