“Koelere dag start zonnig, maar bewolking neemt voormiddag toe”

Zondag kan de dag nog vrij zonnig starten maar in de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe. Dit heeft te maken met een buienzone die naar schatting ergens tussen 9 en 12 uur over de westelijke helft van België zal trekken.

Onze provincie krijgt vermoedelijk slechts te maken met zwakkere uitlopers van deze buienlijn. Hoe meer naar het noordwesten, hoe groter de kans op een intensere bui. Onweer is daarbij dan niet uitgesloten, maar de kans is eerder klein. Waarschijnlijk zal het op meerdere plaatsen in Limburg zelfs helemaal droog blijven.

In de loop van de namiddag verschijnen er bovendien opklaringen. Als dat tijdig genoeg gebeurt kan de temperatuur nog oplopen naar een degelijke graad of 23. ‘s Avonds koelt het wél weer vlot af. Na 20 uur zal het geen 20 graden meer zijn. Een lokale bui is niet volledig uitgesloten maar de meeste buien zullen in de loop van de avond en ‘s nachts ten zuiden en oosten van Limburg blijven. Daar bevindt zich nog steeds het grensgebied tussen de koele en zeer warme luchtmassa’s. Hoe meer naar het zuidoosten, hoe groter dus de kans om in de nacht naar maandag nog een bui te pakken te krijgen.

Bekijk hier de weersvoorspelling voor de komende dagen.