Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zetten Polen vlot opzij en stoten door naar kwartfinales World Cup of Darts

België mag zondag aantreden in de kwartfinales van de World Cup of Darts. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts namen in de tweede ronde van het landentoernooi vlotjes de maat van Polen: beide heren wonnen hun wedstrijd, waardoor het duel met de Polen er snel op zat.

Dimitri Van den Bergh mocht het duel openen tegen Krzysztof Ratajski. Een gevaarlijke opponent, want de Pool bereikte vorig jaar nog de kwartfinales op het WK en is op de wereldranglijst een zeer respectabele nummer zestien. Dancing Dimi was daar duidelijk niet door geïntimideerd, want onze landgenoot ging uitstekend van start en maakte er in geen tijd 2-0 van.

Daarna stokte de Belgische machine een beetje, want Ratajski maakte er 2-1 van op de worp van Van den Bergh. Maar Dancing Dimi sloeg meteen terug op de worp van Ratajski en maakte het nadien af in de vijfde leg, al had hij daar wel vier matchdarts voor nodig: 4-1 en een eerste punt binnen voor de Belgen.

De Polen stonden dus meteen onder druk. De 18-jarige Sebastian Bialecki kreeg de moeilijke taak om hen in het toernooi te houden tegen de ervaren Kim Huybrechts. Bialecki leek op zijn eigen worp een prima start te nemen, maar Huybrechts brak toch nog en maakte er nadien overtuigend 2-0 van.

The Hurricane kreeg vervolgens een kans om opnieuw te breken, maar liet die liggen: Bialecki maakte er 2-1 van. De piepjonge Pool trok daarna zowaar zelfs bijna de score gelijk, maar faalde: 3-1. Bialecki bleef in de wedstrijd door op zijn eigen leg er ternauwernood 3-2 van te maken, maar het was uitstel van executie: Huybrechts maakte er finaal 4-2 van en gooide België naar de kwartfinales. Daarin wacht Australië, dat eerder op de avond de maat nam van Zweden.