STVV verliest oefenduel tegen eerste amateurclub Tienen

STVV heeft ook haar tweede oefenpartij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. In een povere vertoning verloren de Kanaries met 3-1 tegen het twee reeksen lager gerangschikte KVK Tienen.

Met de thermometer die bij de aftrap een duizelingwekkende 36 graden Celsius aangaf, werd de Tiense kunstgrasmat zaterdagavond omgevormd tot een ware bakoven. Even werd overwogen om de aftrap met twee uur te verlaten, maar gezien de weersvoorspellingen bleek dat maar weinig soelaas te kunnen bieden.

© Bart Borgerhoff

Ondanks de verstikkende hitte startten de Kanaries snedig. Koita pegelde al vroeg in de match tegen de lat en Librici trapte oog in oog met doelman Nijsen nipt naast. Het openingsdoelpunt viel echter aan de overkant toen Bentayeb een scherpe tegenaanval van de club uit de Suikerstad puik afrondde.

De thuisploeg toonde zich bijzonder efficiënt voor doel want ook de tweede beste aanval resulteerde in een doelpunt. Claes kreeg veel tijd en ruimte in de zestien en legde het leer simpel in de verste hoek. 2-0 werd ook de ruststand.

Kaya scoort bij debuut

Na de pauze wisselde STVV-coach Bernd Hollerbach zijn volledige elftal. Zo kreeg de teruggekeerde international Mory Konaté zijn eerste minuten en mocht ook aanwinst Fatih Kaya debuteren. Met Konaté en Brüls in de ploeg kreeg het Truiense middenveld meer ‘drive’ maar dat resulteerde niet meteen in doelgevaar.

Het duurde tot minuut 65 voor de Kanaries nog eens het neus aan het venster konden steken. Brüls schilderde een voorzet op het hoofd van Hayashi maar de Japanner liet de open doelkans onbegrijpelijk liggen.

© Bart Borgerhoff

Bij Tienen mocht ex-Kanarie Vanwesemael aan de aftrap beginnen en andere ex-STVV’ers Saidi en Vanmarsenille invallen in de tweede helft. Daarin presenteerde de thuisploeg zich als een stug defensief blok waar de Kanaries geen gaatje in vonden. Pas bij het ingaan van de blessuretijd kon Kaya nog milderen tot 2-1. In die blessuretijd liet Brüls de gelijkmaker nog liggen vanop de stip en zette Vanweerts de eindstand op het bord na een scherpe counter: 3-1.

De hitte speelde ongetwijfeld zijn rol in het spel dat de Kanaries op de mat brachten, maar het mag duidelijk wezen dat STVV nog veel werk op de plank heeft.

© Bart Borgerhoff

KVK TIENEN: Nijsen (46’ Vanmarsenille), Singh (46’ Saidi), Claes (46’ Kitoko), Vanwesemael (46’ Bergiers), Berten (46’ Vanweerts), Jochmans (62’ Maho), Bracke (46’ Lenaers), Bentayeb (62’ Jacobs), Meeus (46’ Kempeneers), Coenen (46’ Chantrain), Naudts (46’ Matterne).

STVV: Boets (46’ Craninx) – Hashioka (46’ Janssens), Teixeira (46’ Leistner), Al-Dakhil (46’ Bauer), Van Dessel (46’ Bocat) – Delorge (46’ Smets), Van Helden (46’ Konaté), Dumont (46’ Brüls), Kagawa (46’ Kaya) - Librici, Koita (25’ De Vos (46’ Hayashi)).

DOELPUNTEN: 13’ Bentayeb 1-0; 20’ Claes 2-0; 90’ Kaya 2-1; 94’ Vanweerts 3-1.

STRAFSCHOP: 92’ Brüls (gemist).

GELE KAART: 38’ Jochmans (overtreding).

SCHEIDSRECHTER: Timmermans.