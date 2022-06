Brand in Tell Cell Repair winkel in Vucht

Zaterdag even voor 19 uur is er brand uitgebroken in de winkel Tell Cell Repair aan de Rijksweg in Vucht. De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse en kon erger voorkomen.

“De oproep van de brand in de handelszaak kwam bij de brandweer binnen met de melding dat er nog mensen in het pand aanwezig waren,” aldus woordvoerder Jurgen Pass van de brandweerzone Oost-Limburg. “Toen we ter plaatse kwamen hadden alle bewoners op eigen kracht het pand kunnen verlaten. We zijn gestart met bluswerken op het gelijkvloers en zijn met persluchtmaskers het pand binnen gegaan. Reden was dat er toch wel een flinke rookontwikkeling was. Een aantal dingen die in het pand stonden hebben we naar buiten gedragen.”

Het betreft een Tell Cell Repairwinkel, gespecialiseerd in gsmreparatie en accurevisie. Jurgen Pass: “Hoe het vuur kon ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. We zoeken dat zo mogelijk verder uit. Op het gelijkvloers is er brand- en rookschade. Op de verdiepingen blijft het bij rookschade.” Zaterdagavond was het nog niet duidelijk of het pand bewoonbaar blijft. De bewoners waren op het moment van de brand thuis en waren erg aangeslagen van het vuur.

De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen kwam ter plaatse om het verkeer op de Rijksweg in goede banen te leiden. Dat moest tijdelijk richting Dilsen-Stokkem over één rijstrook. Precies een week geleden werd op dezelfde plaats op de Rijksweg een frituurwagen vernield bij een aanrijding. (mmd)