AA Gent heeft geen kind aan Dikkelvenne: Buffalo’s winnen eerste oefenduel met 0-6

Een vlotte oefenzege voor de Buffalo’s die voor de pauze al afstand namen van Dikkelvenne. Hein Vanhaezebrouck liet zowel voor als na rust een gemengd elftal aantreden en de jonge talenten lieten zich niet onbetuigd. Van Hauter opende al vroeg de score, terwijl de Egyptische offensieve middenvelder Salah zich met twee doelpunten in de eerste helft zonder twijfel wist te onderscheiden.

Bruno voelde zich best in zijn sas bij de tropische omstandigheden en pikte ook twee goaltjes mee. Nieuwkomer Cuypers verscheen aan de aftrap en toonde zich heel bedrijvig maar kende wat pech bij de afwerking. Na de pauze lag het tempo duidelijk lager en kregen de fans dan ook minder spektakel voorgeschoteld. Kums maakte dat iets na het uur echter ruimschoots goed met een heerlijke vrije trap die in de kruising verdween. In de slotfase mikte Lemajic nog een kopbal op de paal.

AA Gent:

1e helft: Fortin, Godeau, Van Den Bergh, Henry, Samoise, Munezero, Van Hauter, Odjidja, Salah, Bruno en Cuypers

2e helft: De Schrevel, Stevens, Oladoye, Okumu, De Ridder, Agbor, Kums, Castro-Montes, Fofana, Mokuna en Lemajic

Doelpunten: 3‘ Van Hauter 0-1, 12‘ Salah 0-2, 28‘ Bruno 0-3, 30’ Salah 0-4, 45’ Bruno 0-5, 66‘ Kums 0-6