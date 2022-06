Ex-werknemer Amazon veroordeeld voor grootschalige hacking

Na een proces van een week in Seattle werd Paige Thompson (36) schuldig bevonden aan verschillende misdrijven, waaronder telecomfraude, waar een gevangenisstraf op staat tot twintig jaar, zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie vrijdag in een persbericht. Volgens het parket creëerde Thompson een tool waarmee ze op zoek ging naar slecht geconfigureerde accounts bij Amazon Web Services, het bedrijfsonderdeel van Amazon dat web- en clouddiensten aanbiedt. Ze slaagde erin om meer dan dertig klanten te hacken, waaronder de bank Capital One. Ook downloadde ze de persoonlijke informatie van meer dan honderd miljoen personen.

Capital One moest de hacking in 2019 toegeven en van de regulatoren meer dan 80 miljoen dollar boete betalen. Ook trof de bank voor 190 miljoen dollar schikkingen met klanten. Niet alleen stal Thompson data, ze installeerde ook software op servers om cryptomunten te mijnen.

Tijdens het proces was te zien hoe Thompson opschepte in sms’en en op internetfora over haar misdrijven. “Ze wou data, ze wou geld, ze wou opscheppen”, zei openbaar aanklager Andrew Friedman aan het einde van het proces, volgens het persbericht. Na tien uur beraadslaging oordeelde de jury dat ze schuldig was aan telecomfraude, ongeoorloofde toegang tot een beveiligde computer en schade aan een beveiligde computer. Op 15 september volgt een uitspraak over haar strafmaat.