Verrassende snelste tijd voor Fernando Alonso, Max Verstappen crasht bijna tijdens laatste oefensessie GP van Canada

Na de storm die het Circuit Gilles Villeneuve op donderdag teisterde kregen de rijders op vrijdag twee droge sessies voorgeschoteld maar de laatste oefensessie voor de GP van Canada regende het. Een cruciale voorbereiding voor een eventuele kwalificatie in de regen straks?

Heel wat rijders gingen in de regen in de fout. Op het natte circuit was het dan ook zoeken naar grip en naar het juiste rempunt.

De spectaculaire beelden leverde het alvast op maar voor de rijders was het opperste concentratie in hun zoektocht naar een snelle rondetijd.

Opmerkelijk was wel dat de nieuwe generatie F1-bolides inderdaad een minder grote spray achter de wagen creëren dan de wagens uit 2021.

Helemaal aan het einde van de sessie zagen we Max Verstappen bijna crashen in de tweede bocht. De Nederlander slaagde er echter in om zijn Red Bull F1-bolide net uit de muur te houden.

Uiteindelijk was het Fernando Alonso die ietwat verrassend in de regen de snelste tijd liet noteren, voor Pierre Gasly en Sebastian Vettel. Afwachten of deze oefensessie in de regen ook een goede voorbereiding voor de kwalificatie was. Ook voor de kwalificatie wordt immers een weliswaar kleinere regenkans voorspeld.

1 Fernando Alonso Alpine 1:33.836s 15

2 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.889s + 0.053s 18

3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.891s + 0.055s 18

4 Esteban Ocon Alpine 1:34.003s + 0.167s 16

5 Daniel Ricciardo McLaren 1:34.110s + 0.274s 14

6 Lando Norris McLaren 1:34.248s + 0.412s 13

7 George Russell Mercedes 1:34.259s + 0.423s 11

8 Sergio Pérez Red Bull 1:34.498s + 0.662s 10

9 Max Verstappen Red Bull 1:34.616s + 0.780s 10

10 Carlos Sainz Ferrari 1:34.778s + 0.942s 18

11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:35.016s + 1.180s 15

12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:35.213s + 1.377s 15

13 Lance Stroll Aston Martin 1:35.531s + 1.695s 23

14 Kevin Magnussen Haas 1:35.643s + 1.807s 17

15 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.692s + 1.856s 12

16 Alexander Albon Williams 1:35.761s + 1.925s 17

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.261s + 2.425s 27

18 Mick Schumacher Haas 1:37.388s + 3.552s 18

19 Nicholas Latifi Williams 1:38.394s + 4.558s 11

20 Charles Leclerc Ferrari 5

