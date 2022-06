Oud-HBvL-medewerker Raf Vanmechelen plots overleden

Na zijn journalistieke loopbaan was Raf uitbater van Roasties Bar, een kiprestaurant op het Heilighartplein in het stadscentrum. Sinds kort was hij vertegenwoordiger bij een firma voor verkoop van zonnepanelen. Het plotse overlijden afgelopen vrijdag sloeg in de Binkenstad in als een bom.

De redactie biedt Rafs familie, vrienden en kennissen haar oprecht medeleven aan. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring. Een laatste groet brengen kan op: woensdag 22 juni vanaf 18.30 uur te uitvaartcentrum Vanmechelen, Tiensesteenweg 295, 3800 Sint-Truiden.