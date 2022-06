Het warme weer had ook gevolgen voor de Hasseltse binnenstad. Heel wat winkels en horecazaken merkten dat er minder bezoekers waren dan anders.

Mensen kozen ervoor om thuis te blijven in plaats van de stad in te trekken. Ook het wereldfestival ‘Fiësta Europa’ op het Dusartplein trok beduidend minder liefhebbers dan gisteren, ook al had de organisatie de nodige voorzorgen genomen.