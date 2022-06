Het is bewezen. Een wit shirt is koeler. — © Maarten Albrechts

Dessel

Voor de warmste dag van Graspop had het Rode Kruis een wit shirt aangeraden aan de festivalgangers die doorgaans alleen maar zwart in de kast hebben hangen. Maar is een wit shirt nu wel écht zoveel koeler dan een zwart? Wij deden een pseudowetenschappelijke test op de wei met een warmtemeter.