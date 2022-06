Limburg warmste plek met 34 graden

Het was vandaag de warmste 18 juni sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Om 15 uur werd in Ukkel een temperatuur van 31,8 graden gemeten. Het vorige dagrecord voor 18 juni dateert van 2002. Toen werd het 31,5 graden.

In onze provincie klom het kwik zelfs plaatselijk tot 34 graden, en dat maakt het voorlopig de warmste dag van het jaar. Heel wat Limburgers zochten dan ook naar verkoeling. Wij gingen de temperatuur opmeten in het noorden en in het zuiden van onze provincie. En daar zat best wel wat verschil op.