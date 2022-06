Patro stelt nieuw clublogo voor: “We gaan nieuw tijdperk in”

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Patro stelde de club zaterdag onder het motto Kijkend naar de toekomst met een blik op het verleden! een nieuwe clublogo voor. Een moderne versie van het originele logo. Voorzitter Coley Parry: “Met dit nieuw logo gaan we een nieuw tijdperk in, met onze geschiedenis in het achterhoofd. We zijn trots op ons verleden en hebben grote ambities voor de toekomst. We versterken onze selectie voor het komende seizoen om mee te kunnen doen op het hoogste niveau.”