Peer

Het is loeiheet, maar ondanks de hitte is er geen Limburgs datumrecord gebroken. In Kleine-Brogel bleef de thermometer op 33 graden steken terwijl in Neeroeteren 33,6 graden werd gemeten. Maar op 18 juni 2002 werd in Kleine-Brogel 34,6 graden gemeten, een graad warmer.