Michael Woods slaat dubbelslag in La Route d’Occitanie

De Canadees Michael Woods (Israel Premier Tech) heeft zaterdag de derde van vier etappes van de Route d’Occitanie (2.1) gewonnen. Hij neemt de leiderstrui over van de Spanjaard Roger Adria, die vrijdag mocht vieren.

Er moest heel wat geklommen worden tijdens de etappe over 188,7 kilometer van Sigean naar het skioord Les Angles. Onderweg waren vijf beklimmingen voorzien, waarvan drie van eerste categorie.

De Spaanse klimmer Igor Arrieta werd ingerekend net voor de Col des Hares (11,1 km aan 6,2%), op 40 kilometer van de streep. Met nog 20 kilometer voor de boeg trokken Woods en de jonge Spanjaard Carlos Rodriguez op avontuur. De Canadees ontdeed zich van zijn concurrent met nog twee kilometer te rijden.

Zondag doet Woods, die in de stand 1:16 voorsprong telt op eerste achtervolger Rodriguez, een gooi naar de eindzege. Dat mag normaal gezien geen probleem vormen, want de 188,3 km lange rit tussen Les Angles en Auterive kent een vlakke finale en is op maat van de sprinters.