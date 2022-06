Joe Biden valt van fiets voor groep journalisten in Delaware

Er zijn al langer zorgen over de gezondheid van de 79-jarige Amerikaanse president. Vrijdagochtend rond 9.30 uur groeide die bezorgdheid nog toen Biden in Delaware, vlak voor zijn buitenverblijf daar, ten val kwam. “Het gaat met me”, zei hij meteen aan de journalisten die het zagen gebeuren. Hij werd snel recht geholpen door de agenten die hem vergezelden. Volgens de president was zijn schoen vast komen te zitten aan een van zijn pedalen.

De valpartij gebeurde uitgerekend op de dag waarop Biden en zijn vrouw Jill hun 45ste huwelijksverjaardag vieren.

© AP

© AP

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© AP

© AFP