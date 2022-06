Zilvermeer overrompeld door dagjestoeristen: verkeerschaos en enkele verhitte situaties aan ingang

Het Molse Zilvermeer werd zaterdag omstreeks 14 uur overrompeld door nog honderden dagjestoeristen die geen toegang meer kregen tot het domein. Het recreatiedomein had namelijk op dat moment zijn daglimiet van 7.000 dag bezoekers bereikt. Dat leidde tot verkeerschaos en enkele verhitte situaties waarbij een aantal geweigerde bezoekers over de hekken en slagbomen kropen.

Om de toestand niet verder te laten escaleren riep het domein de versterking in van de politie. Samen met de aanwezige securityguards kon na een half uur de orde aan de hoofdingang hersteld worden.

De calamiteiten bleven beperkt tot wat gedrum van heethoofden. De teleurgestelde bezoekers kregen de raad hun kans te wagen op de familiestranden in de omgeving.

© Jef Matthee

“We hadden voor vandaag zevenduizend tickets voorzien en de mensen via tal van kanalen verwittigd de tickets best online te kopen.”, zo stelt domeindirecteur Igor Geubbelmans. “Die 7000 tickets waren - zoals we verwacht hadden - tegen we middag uitverkocht. Maar blijkbaar heeft ons domein een dergelijke aantrekkingskracht dat er zich nog tal van mensen zonder tickets aanboden.”

“Een aantal probeerde nog binnen te geraken door over de hekken rond het domein te klimmen en over de slagbomen te kruipen. Dat konden we uiteraard niet toestaan. Daarom hebben we de politie erbij gehaald. Zij hebben de mensen die nog aan de poorten stonden te drummen weer naar huis gestuurd.”

Eerste topdag na corona

Meer dan zevenduizend dagjestoeristen laat het Zilvermeer niet toe om het domein beheersbaar en veilig te houden. “Die beperking is in het voordeel van alle recreanten” zo stelt Geubbelmans

“Zo geraakt het strand niet overbevolkt en blijft het aangenaam vertoeven voor iedereen. Maar ook de veiligheid is voor ons prioritair. We hebben voor vandaag onze maximum aan redders ingezet. Dat zijn er negen in totaal. Zij houden alleen het zwemgebeuren in de gaten. Verder hebben we extra veiligheidsmensen opgetrommeld om de rest van het domein te bewaken, waaronder de speeltuin.”

Voor het Zilvermeer was het vandaag de eerste topdag sinds de uitbraak van corona in 2020. “De voorbije twee zomers was het aantal bezoekers beperkt tot 1.500 en 3.000 bezoekers. Vandaag is het gelukkig de eerste dag dat we weer volle capaciteit kunnen ontvangen en dat stelt ons uitermate tevreden.”

© Jef Matthee

© Jef Matthee

© Jef Matthee