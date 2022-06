Genk heeft plan om kinderen met de fiets of te voet op school te krijgen: alvast 22 scholen doen mee

Vrije Basisschool Boxbergheide is de eerste van 22 scholen die mee instappen in het project Impact (Integraal Mobiliteitspact) van de stad Genk. Bedoeling: zo veel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school laten komen.

De scholen engageren zich om kinderen en jongeren aan te moedigen zo veel mogelijk met de fiets naar school te komen en zich zo weinig mogelijk te laten brengen door hun ouders. Het was in het bureau van directeur Ria Lantmeeters dat de overeenkomst werd ondertekend. “Wanneer fietsen en wandelen een optie is, moeten schoolgangers en hun ouders met een gerust hart hier voor kunnen kiezen”, zegt schepen van Jeugd en Mobiliteit Karel Kriekemans. “Daarom ook gaan we de schoolomgevingen veiliger maken. Het pact wordt op maat van elke school uitgewerkt. Dat kunnen kleine ingrepen zijn of grotere waarmee we willen voorkomen dat auto’s tot bijna aan de schoolpoort rijden. Dat creëert een onveiligheidsgevoel en weerhoudt ouders ervan om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan.”

STOP-principe

Samen met de deelnemende scholen wil ook de stad ouders overtuigen van het STOP-principe. “Dat wil zeggen: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en als dat niet kan met privé vervoer”, legt Kriekemans uit. “Kinderen die op maximaal één kilometer van school wonen kunnen gemakkelijk te voet komen. Tussen één en vier kilometer is het gebruik van een fiets aangeraden en meer dan 4 kilometer het openbaar vervoer. We hopen met het project het aantal leerlingen dat naar school wandelt op te trekken van 3 naar 4 procent en het aantal fietsers van 10 naar 15 procent. Op vlak van openbaar vervoer hopen we op een stijging van 12 naar 16 procent zodat het privévervoer kan dalen van 75 naar 65 procent.” Voor de realisatie wordt 150.000 euro uitgetrokken.

