De Oekraïense arts Yuliia Paievska is vrijdag vrijgelaten door de Russische troepen die haar drie maanden lang gevangen hielden. De vrouw raakte wereldwijd bekend nadat ze videobeelden aan de pers stuurde waarop te zien is hoe het er echt aan toe gaat in de ziekenboeg vol Oekraïense én Russische oorlogsslachtoffers.