Russische staatszender deelt beelden van vermiste Amerikanen

President Joe Biden zei vrijdag niet te weten waar de vermiste Amerikanen zijn. Twee van hen zijn volgens hun familie waarschijnlijk in het oosten van Oekraïne gevangengenomen door het Russische leger. De 39-jarige Alexander Drueke en Andy Tai Huynh (27) dienden beiden eerder in het Amerikaanse leger. Een derde vermiste Amerikaan zou een oud-marinier zijn.Huynh zegt in een video van RT dat hij en Drueke gevangen werden genomen na gevechten met Russische troepen in de buurt van Charkov, in het noordoosten van Oekraïne. Ze zouden zich hebben overgegeven na te zijn teruggetrokken en zich uren te hebben verscholen. Wie de mannen precies vasthoudt en onder wat voor omstandigheden ze gefilmd zijn, is niet duidelijk. Ook in andere Russische media doken beelden van hen op.