Vogel heeft het op drone gemunt en geeft niet op tot de batterijen leeg zijn: “Wilde waarschijnlijk gewoon spelen”

Drones zijn het ideale hulpmiddel voor filmmakers, helpen bij opsporingen en worden ook ingezet in de oorlog in Oekraïne. De tuigen zijn intussen ook het favoriete speeltuig voor jong en oud geworden, en worden wel eens gespot in het park op een heldere dag. Maar drones moeten het luchtruim delen met vogels. En dat kan soms botsen, zoals bovenstaande beelden bewijzen. De man die de video maakte, vermoedt dat de vogel die het op zijn drone had gemunt, gewoon wilde spelen. “Hij hield vol tot de batterijen leeg waren”, klinkt het. “Gelukkig raakte het dier niet gewond.” En ook zijn drone bleef intact.