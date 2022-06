Eerste reekshoofd Alison Van Uytvanck pakt ticket voor finale Italiaans grastoernooi

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zaterdag een ticket veroverd voor de finale van het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba (gras/115.000 dollar). In de halve eindstrijd kon de Française Harmony Tan (WTA 120) de Belgische geen stokken in de wielen steken: 7-6 (7/3) en 6-3.

Van Uytvanck, het eerste reekshoofd in Italië, moet in haar jacht op de titel nog de maat zien te nemen van de Française Diane Parry (WTA 82) of voormalig Roland Garros-finaliste en thuisspeelster Sara Errani (WTA 213). De Grimbergse voegt een zesde WTA-titel toe aan haar palmares als ze het laken in de finale naar zich toe kan trekken.