Red Panthers gaan nipt onderuit tegen Engeland: “Frustrerend dat we niet konden profiteren van onze dominantie”

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben zaterdag een nederlaag geleden tegen Engeland (FIH 5) in de FIH Pro League. Het werd 2-1 in Londen.

Via Michelle Struijk kwam België na vijf minuten op voorsprong. Maar Tessa Howard (41.) en Grace Balsdon (50. pc) zorgden ervoor dat de Red Panthers met lege handen achterbleven.

“Het is frustrerend dat we na de openingstreffer niet konden profiteren van onze dominantie”, reageerde Charlotte Englebert. Na de rust kwam Engeland meer aanvallend voor de dag. “Op fysiek en tactisch vlak toonden de Engelsen zich superieur na de pauze”, aldus Englebert. “Fysiek hinkten we achterop en onze basistechniek was minder. Dit zijn geen moeilijke dingen om te verhelpen. Morgen zullen we beter zijn.”

Met nog drie wedstrijden voor de boeg staan de Red Panthers op de vijfde plaats met 19 punten (op negen teams). Engeland, het nummer zes, nadert tot op één punt. Argentinië, dat al zeker is van de titel, telt 39 punten uit 15 wedstrijden.

Zondag om 14u spelen de Red Panthers opnieuw tegen Engeland. Op 25 en 26 juni volgen nog duels met de Verenigde Staten. Daarna gaat het vizier richting het WK, dat van 2 tot 17 juli in het Spaanse Terrassa en het Nederlandse Amstelveen plaatsvindt.

De Red Panthers mikken op hun beste resultaat ooit in de Hockey Pro League, na een vijfde plaats in 2019 en een zevende plaats in 2020.