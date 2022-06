Quinten Hermans “moest niet diep gaan” voor knappe zege, waar ligt zijn toekomst? “Ik zit in een luxesituatie”

Met een sterke sprint op de Mur de Durbuy kroonde Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) zich tot winnaar van de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour. Onderweg pakte onze landgenoot ook de volle buit in de Gouden Kilometer, waardoor hij nu op acht seconden van leider Mauro Schmid staat. “Elke seconde die ik vandaag nam, is goed”, hoopt Hermans nog voorzichtig op de eindzege.

“We wilden iemand die niet te ver stond in het klassement meesturen met de vlucht”, deed Hermans het wedstrijdplan van Intermarché-Wanty-Gobert uit de doeken. “Dat lukte helaas niet. Toen moesten we overgaan op plan B. Dat was gewoon voluit gaan met de hele ploeg en dat is goed gelukt. Iedereen heeft zijn job fantastisch gedaan. Speciaal moet ik Lorenzo (Rota, zijn ploegmakker, red.) bedanken. Hij heeft me goed geholpen in de finale.”

Hermans deed vandaag een gooi naar de eindzege. Die ambitie zette hij kracht bij door in de Gouden Kilometer alle seconden te pakken. “Ik had niet het gevoel dat ik daarvoor heel diep moest gaan. Toen wist ik dat ik goede benen had. Elke seconde die ik meeneem is goed, want er kan in de laatste rit altijd nog iets gebeuren. Ik heb de Ronde van Wallonië al eens verloren door een seconde verschil, dus liever een secondje te veel dan te weinig.”

Na zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik is dit een nieuwe topprestatie van de 26-jarige Hermans, die dit jaar einde contract is bij Intermarché-Wanty-Gobert. Over zijn toekomst is er nog geen duidelijkheid. “Ik ben er nog niet uit, maar ik heb geen haast. In de media is al genoeg verschenen over ploegen die interesse in mij hebben. Ik moet gewoon zien wat het interessantste is voor mij, zowel op financieel en sportief vlak. Dat wil echter niet zeggen dat ik wegga. Ik zit in een luxesituatie.”