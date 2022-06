Daniil Medvedev is Oscar Otte de baas in halve finale in Halle

‘s Werelds nummer een van de wereld in het mannentennis Daniil Medvedev heeft zich zaterdag verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.134.520 euro). In zijn halve finale rekende hij af met thuisspeler Oscar Otte (ATP 51). De setstanden waren na ruim anderhalf uur spelen 7-6 (7/3) en 6-3.