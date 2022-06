Moedige Remco Evenepoel blijft vechten in Ronde van Zwitserland, maar: “Ik merkte dat het niveauverschil met de allerbesten er toch nog is”

In de loodzware bergrit tussen Albri en Malbun vocht Remco Evenepoel terug na twee mindere dagen en heel wat tijdverlies. Evenepoel kon langer met de klassementsrenners mee en gooide zelfs even een bommetje. Achteraf toonde hij zich realist en positivist: “Ik ben niet zo ontploft als gisteren, maar het niveauverschil met de allerbesten is er toch nog.”

LEES OOK. Thibaut Pinot wint loodzware bergrit in Ronde van Zwitserland, Sergio Higuita verovert leiderstrui

“Mijn demarrage bekoop ik mij misschien op het einde”, aldus een eerlijke Evenepoel. “Op een vlak stuk voelde ik mijn benen vollopen, waardoor ik voor mijn eigen tempo moest kiezen. Dat was nog steeds vrij hoog, maar ik merkte dat het niveauverschil met de allerbesten er toch nog is.”

“Met heel de ploeg hebben we vandaag wel een goede rit gereden”, zag Evenepoel ook wel het positieve. “Tim (Declercq, red.) en Knox hebben me goed afgezet aan de twee klimmetjes en daarna was het aan mij. Ik had vooraf gezegd dat ik misschien al zou gaan aan de voet van de slotklim, maar Fuglsang wou me niet laten gaan. Over het algemeen ben ik wel blij. Zeker omdat ik niet zo ontploft ben als gisteren. Ik zet op het einde nog niet helemaal op mijn limiet.”

Toch nog top 10?

Morgen volgt er nog de beslissende slottijdrit van 25,6 kilometer in Liechtenstein. Op een golvend parcours doet Evenepoel een gooi naar de ritzege. “Ik ben na de rit van vandaag weer wat plekjes opgeschoven in het klassement. Als ik morgen nog een goede tijdrit rijd, is de top tien misschien nog haalbaar. Ik probeer er voor de ritwinst te gaan. Al is Küng ook heel sterk. Ik acht hem meer kans toe om de tijdrit te winnen. Maar ik heb hem wel al eens geklopt dit jaar, dus dat steek ik in mijn hoofd.”

Volgende week trekt Evenepoel nog naar het BK, maar daarna volgt er een koersloze maand. “Ik zit al aan 40 koersdagen dit jaar, wat toch vrij veel is. Ik wil zo fris mogelijk aan de Vuelta starten. Dat was hier iets minder het geval.”

Van Wilder: “Mijn lichaam is precies in choque”

Ilan Van Wilder maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep van 19 renners. “Mijn lichaam is precies in choque door de warmte. Ook het feit dat ik door pech nog maar weinig koersdagen tel dit jaar, speelde een rol. Ik kom uit een moeilijke periode. Het was vandaag met ups en downs.”

“Gisteren dacht ik nog aan opgeven, omdat ik zo slecht was. Maar ik zei tegen mezelf dat ik deze Ronde moet uitrijden om beter te worden. Ik ben zeker dat als ik hier goed doorkom, ik eindelijk zal kunnen verder bouwen. Nu ben ik al blij dat ik dit kon na gisteren, maar ik moet nog een paar boterhammen eten.”