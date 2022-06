Geblesseerde Naomi Osaka geeft forfait voor Wimbledon

De 24-jarige Osaka, tweevoudig winnares van zowel de Australian Open als de US Open, stond eerder wel op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon. “Mijn achillespees is nog niet in orde, ik zie jullie dus een volgende keer”, tweette de Japanse zaterdag. Ze kwam niet meer in actie sinds ze eind mei sneuvelde in de openingsronde van Roland Garros.

Osaka zei vorige maand nog dat ze niet zeker was of ze zou deelnemen aan Wimbledon vanwege de beslissing van de ATP en WTA om geen rankingpunten toe te kennen tijdens het toernooi. De internationale bonden namen die beslissing nadat de Wimbledon-organisatie er eenzijdig voor koos spelers uit Rusland en Wit-Rusland te bannen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Daardoor ontbreken onder meer de Russen Daniil Medvedev en Andrey Rublev en de Wit-Russische toptennissters Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka.