Thibaut Pinot wint loodzware bergrit in Ronde van Zwitserland, Sergio Higuita verovert leiderstrui

Thibaut Pinot heeft de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Fransman was de beste van een vluchtersgroep die de hele dag voorop bleef rijden. Ook in het groepje der favorieten werd er gestreden op de slotklim naar Malbun: Jakob Fuglsang kraakte, Sergio Higuita is de nieuwe leider.

De voorlaatste etappe bracht het wielerpeloton zowaar buiten Zwitserland: de finishlijn werd getrokken in Malbun, een skigebied in het dwergstaatje Liechtenstein. Goed voor een slothelling van bijna 13 kilometer aan 8,4 procent. In deze 196,4 kilometer lange rit bedwongen de renners ook nog de Lukmanierpass (18 kilometer aan 5,6 procent) en twee kortere hellingen: de Flims (5,2 kilometer aan 6,2 procent) en de klim naar St. Luzisteig (3 kilometer aan 7 procent).

Het peloton werd bij aanvang van de zevende etappe verder uitgedund. Onze landgenoot Sander Armée ging niet meer van start, net Marco Haller en Quentin Pacher. Zo bleven er nog amper 84 renners over in deze Ronde van Zwitserland. Een aantal dat nog verder zou uitgedund worden in de loop van de etappe: Thomas De Gendt gaf er de brui aan, net als Lukas Ruegg en Luke Rowe.

Twee Belgen in kopgroep

19 van de overgebleven renners, waaronder de Belgen Sylvain Moniquet en Ilan Van Wilder, trokken op avontuur. Ook van de partij in die kopgroep: Thibaut Pinot, Ion Izagirre, Gianni Moscon, Alexey Lutsenko en Michael Matthews. Op de Lukmanierpass trok klimgeit Pinot een gaatje samen met landgenoot Clément Berthet. Van Wilder en Moniquet gingen met enkele kompanen in de achtervolging. Pinot kwam zelfs even virtueel in de leiderstrui: het teken voor het peloton om toch een beetje aan de achterstand te knabbelen.

© EPA-EFE

De uitgedunde kopgroep - Pinot en Berthet waren intussen bijgehaald - begon met een voorsprong van ongeveer drieënhalve minuut aan de slotklim richting Malbun. Alexey Lutsenko opende de debatten: Izagirre en Van Wilder glipten mee. Van Wilder kwam zichzelf echter al snel tegen en moest lossen. Even later ging Izagirre opnieuw, en deze keer werd het een solo: de Bask verzamelde bijna een halve minuut voorsprong op Lutsenko en diens nieuwe kompaan Pinot.

Higuita verovert leiderstrui

Pinot was nog niet klaar om de handdoek in de ring te gooien. De Fransman, acht jaar geleden nog derde in de Tour de France en zesvoudig ritwinnaar in grote rondes, ging alleen op zoek naar Izagirre. Op twee kilometer van de streep had Pinot hem te pakken. De Fransman legde er al snel de pees op: Izagirre probeerde nog even, maar brak finaal. Pinot kon zo zijn tweede zege van het jaar boeken nadat hij in april al de slotrit van de Tour of the Alps won.

Op de slotklim werd er ook in het groepje der favorieten nog volop gebakkeleid. INEOS Grenadiers controleerde de koers, maar toen Sergio Higuita - de nummer drie in het klassement - aanviel, kon niemand mee. De Colombiaan kwam als vierde over de streep (achter Oscar Rodriguez en Lutsenko, red.) en veroverde nipt de leiderstrui, maar het is Geraint Thomas - die een tiental seconden toegaf - die wellicht het breedst zal lachen: hij zit in een uitstekende positie met het oog op de afsluitende tijdrit zondag. Remco Evenepoel kwam op ruim een minuut van de favorieten binnen.