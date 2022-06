Dilsen-Stokkem

Tegen een bewoner op de Eekhoornlaan in Rotem is vrijdag even na 23 uur een GAS-pv opgesteld. Bij de politie waren klachten over nachtlawaai binnengekomen. Ter plaatse bleek de televisie zeer luid te staan. De bewoner reageerde niet op de aanmaningen waardoor een boete volgde. mm